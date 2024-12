Iltempo.it - Lavoro: Meloni, 'Italia su strada giusta, avanti per stabilità e crescita'

Leggi su Iltempo.it

Roma 7 dic. (Adnkronos) - "I dati diffusi oggi dalla Cgia confermano un importante trend positivo per il mercato delin: 847mila posti creati nei due anni del nostro Governo. Numeri che ci spingono a continuare a lavorare con determinazione per creare ulteriori opportunità e garantireeconomica a tutta la nostra Nazione". Lo scrive su X il presidente del Consiglio, Giorgia."L'-aggiunge- è sulla, ma non ci fermiamo: c'è ancora molto da fare.!"