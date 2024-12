Lapresse.it - Lavoro, CGIA: con governo Meloni +847mila occupati

Giorgiasorride dopo che l’ufficio studi dellaha pubblicato i dati sull’occupazione in Italia segnalando una crescita di 847mila unità (+3,6 per cento). “I dati diffusi confermano un importante trend positivo per il mercato delin Italia: 847mila posti creati nei due anni del nostro. Numeri che ci spingono a continuare a lavorare con determinazione per creare ulteriori opportunità e garantire stabilità e crescita economica a tutta la nostra Nazione. L’Italia è sulla strada giusta, ma non ci fermiamo: c’è ancora molto da fare. Avanti!”, ha detto la premier sui social.I dati diffusi oggi dallaconfermano un importante trend positivo per il mercato delin Italia: 847mila posti creati nei due anni del nostro.Numeri che ci spingono a continuare a lavorare con determinazione per creare ulteriori opportunità e garantire.