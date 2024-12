Liberoquotidiano.it - Lavoro: Bignami, 'numeri confermano impegno Governo'

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 7 dic. (Adnkronos) - "I dati pubblicati dalla Cgial'efficacia delle politiche occupazionali promosse dalMeloni. In soli due anni, l'occupazione è cresciuta di ben 847mila unità (+3,6%), con una significativa riduzione della precarietà e un aumento dei contratti a tempo indeterminato. Questidimostrano l'concreto dell'Esecutivo per creare opportunità distabili e dignitose per tutti gli italiani, in particolare per le donne, che rappresentano quasi il 50% dei nuovi occupati, e per i giovani". Lo afferma il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Galeazzo."Il tasso di disoccupazione -aggiunge- è sceso al 5,8%, con un calo ancora più marcato tra i giovani (-5 punti) e tra le donne, evidenziando che stiamo rispondendo con efficacia alle sfide più urgenti del nostro mercato del