Ilrestodelcarlino.it - Lavori in via Lupi, spuntano un arco e una grotta sotterranea

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Durante le operazioni di abbattimento di uno dei due edifici, è stata rinvenuta unache ha accesso da undi mattoni. A questo punto è necessaria una variante al progetto iniziale che consenta di preservare l’ingresso allae, allo stesso tempo, di operare in sicurezza durante la realizzazione dei muri controterra". Sono le novità che fornisce il Comune di Potenza Picena riguardo aiin corso per la riqualificazione dell’area di via Le Rupi. "A oggi, la ditta incaricata ha già provveduto alla demolizione dei due immobili di proprietà comunale, acquisiti dall’ente proprio per consentire la realizzazione del progetto di riqualificazione dell’area – si legge in una nota dell’amministrazione comunale –. La presenza della cavità non era nota: questo poiché i precedenti proprietari non ne hanno lasciato comunicazione e le precarie condizioni dell’immobile non consentivano verifiche in sicurezza prima dell’avvio dei".