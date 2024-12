Parmatoday.it - Lavorava come operaio a Fidenza ma era un latitante internazionale: 52enne arrestato

Leggi su Parmatoday.it

Nella mattinata del 4 dicembre, i Carabinieri della Stazione di, in stretta sinergia ed osmosi con il Servizio per la Cooperazionedi Polizia dell’Interpol, hannounmoldavo resosinel suo paese e ricercato in campoper.