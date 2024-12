Feedpress.me - L'allarme lanciato da Gratteri: “Le mafie hanno trovato terreno fertile al Nord”

«Quando lesi radicano sul territorio, poi, tra l’altro, votano, fanno votare, creano consenso e non le cacci più. Lecomprano tutto e così stiamo cedendo la nostra democrazia, la nostra libertà. Ai mafiosi non interessa guadagnare, ma riciclare. L’obiettivo non è accumulare ma fare uscire i soldi alla luce del sole». Così il procuratore capo di Napoli, Nicola, sul.