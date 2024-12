Quicomo.it - Lagolandia, il primo parco a tema per cani è pronto per un Natale a 4 zampe

Leggi su Quicomo.it

A Iagolandia è arrivato iled è sempre più magico! Per la seconda volta il 1°Giochi aperin Italia è interamente allestito anatalizio per un mese intero e non solo per un weekend. Per tutto il mese è possibile venire a divertirsi col proprio cane in un’atmosfera.