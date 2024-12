Riminitoday.it - La tradizione del brunch con bacon, avocado toast, waffle e pancakes: si accende un nuovo locale del gusto

Leggi su Riminitoday.it

In meno di un anno hanno aperto tre nuovi locali: uno a Case Finali (facendo il bis su Cesena), uno a Savignano sul Rubicone che funge anche da laboratorio di panificazione e preparazione piatti, e ora, l'ultimo, a Rimini in via Sigismondo 63 a 30 metri da piazza Cavour. Una bella infilata che.