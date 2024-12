Lanazione.it - La T Gema Montecatini sfida la Luiss per un posto nelle Final Four di Coppa Italia

Da Roma a Roma. Delle ultime 5 gare di campionato l’unica sconfitta per La T Tecnicaè arrivata proprio nella capitale il 16 novembre scorso, al cospetto della rinnovata Virtus, ma da quel ko i "leoni" termali hanno trovato la voglia di riscatto per mettere in fila una doppietta di vittorie casalinga niente male, battendo prima gli Heronse poi la Pielle Livorno. Il cerchio si chiude questo pomeriggio alle 18 con l’esame conclusivo, quello al cospetto degli "universitari" dellache vedrà Toscano e compagni tornare nuovamente a calcare il parquet del Palazzetto dello Sport di Roma. Uno scontro al vertice che dirà molto sulle chance delle due squadre di agganciare l’ultimo vagone del treno per ledi: La Tè seconda a pari merito con Ruvo, mentre la formazione di coach Andrea Paccariè segue a due punti di distanza e in settimana ha mancato l’aggancio perdendo a Cassino all’overtime.