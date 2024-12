Sport.quotidiano.net - La Spal perde anche con la Vis Pesaro, fatale ancora un corner

Ferrara, 8 dicembre 2024 – No, il tracollo di Pontedera non è stato un episodio. La prestazione fornita con la Visnon è sconcertante come quella coi granata, ma la squadra di Dossena. Rimediando la decima sconfitta in 18 gare di campionato con l'ennesima rete decisiva subita sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Mister Dossena conferma in blocco la formazione che ha fatto scena muta sul campo del Pontedera, lasciando come previsto inizialmente in panchina il rientrante Arena. A centrocampo quarta di fila da titolare per Radrezza, tornato prima scelta in cabina di regia. Le scorie dell'umiliazione rimediata allo stadio Mannucci non spariscono certo in una manciata di giorni, con la curva Ovest che si fa portavoce della rabbia e della frustrazione del popolo biancazzurro esponendo una serie di striscioni che prendono di mira la squadra di Dossena, la società di via Copparo e soprattutto il presidente Tacopina, nuovamente invitato a vendere e andarsene.