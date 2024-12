Linkiesta.it - La ricetta delle linguine alla crema di carote e robiola

Ingredienti (per 4 persone):– 400 gBarilla Al Bronzo– 150 g– 5– 1 cipolla– 1 o 2 spicchi d’aglio– olio, pepe– semi di papaveroPreparazione:Tagliate finemente la cipolla e fatela rosolare in padella con lo spicchio d’aglio e un filo d’olio.Aggiungete legrattugiate e stufatele per qualche minuto.Versate un bicchiere d’acqua, coprite e cuocete per circa 15 minuti.Quando saranno abbastanza morbide eliminate l’aglio e frullatele insiemeloro acqua di cottura.Intanto cuocete leBarilla Al Bronzo in abbondante acqua salata.Rimettete sul fuoco ladimescolandola.Quando lesaranno pronte trasferitele nella padella (in caso aggiungete acqua di cottura) e impiattate, decorando con una spolverata di semi di papavero e pepe.