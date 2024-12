Davidemaggio.it - La Prima alla Scala in diretta su Rai 1 con Milly Carlucci e Bruno Vespa

Leggi su Davidemaggio.it

Si rinnova questa sera, come ogni 7 dicembre, l’apertura di stagione del Teatrodi Milano. E’ La forza del destino di Giuseppe Verdi, melodramma in quattro atti che nel cartellone scaligero manca dall’anno del centenario verdiano del 2001, l’opera che accende i riflettori sul primo teatro italiano. Un evento che Rai Cultura trasmette insu Rai 1 a partire dalle 17.45.Cambia il palinsesto di Rai 1 per lacon laLadello spettacolo cambia inevitabilmente il palinsesto di Rai 1, a cominciare da Sabato ine il TG1 della sera in onda in forma ridotta, mentre saltano del tutto L’Eredità e Bndo con le Stelle. Ci sarà, però,, presenteinsieme a– con collegamenti di Serena Scorzoni dal foyer – per condurre latelevisiva e incontrare,dell’inizio e durante l’intervallo, i protagonisti e gli ospiti presenti.