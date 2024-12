Ilpiacenza.it - La Pistoiese continua a rinforzarsi: ora vuole Mauri

Leggi su Ilpiacenza.it

no i movimenti di mercato in questo periodo burrascoso per il Piacenza, ma anche per il Fiorenzuola. Il club biancorosso ha annunciato di avere acquisito le prestazioni sportive del calciatore Haris Muhic dal Pro Palazzolo. Il centrocampista ha firmato un contratto che lo legherà ai.