Pordenonetoday.it - La nuova scuola di via Interna sarà pronta a settembre 2025

Leggi su Pordenonetoday.it

Per l'anno scolastico/2026 dovrebbe esserelapolmone" di via. La conferma è arrivata dall'assessore regionale alle Infrastrutture, Cristina Amirante. L'istituto sorgerà nel terreno dove c'è il liceo Grigoletti e il cantiere, fermo per molto tempo, è in ritardo.