Liberoquotidiano.it - La Meloni nel letame: Prima alla Scala, subito orrore rosso a Milano

Leggi su Liberoquotidiano.it

Protesta davanti al Teatrodi, dove sabato sera è in programma ladel cartellone del lirico meneghino. Davanti all'ingresso è stato gettato delcon foto della premier Giorgia, del primo ministro di Israele Benjamin Netanyahu, del presidente del Senato Ignazio La Russa e del ministro per le Infrastrutture Matteo Salvini. I manifestanti hanno esposto cartelli con le scritte: "La guerra è uno spettacolo di m***a" e "Il genocidio è uno spettacolo di m***a". Nel pomeriggio, a partire dalle 15, è in programma un corteo che partirà d Porta Venezia.