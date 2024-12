Noinotizie.it - La forza del destino di Leo Muscato: da Martina Franca alla prima della Scala di Milano Lirica, oggi il regista pugliese firma l'evento più importante del mondo con l'opera di Giuseppe Verdi

Studente a, appassionato di teatro, i primi passi con la compagnia locale. Faceva la comparsa. Poi, un passovolta, la compagnia di Luigi De Filippo, poi la regia, poi la regia d’con un talento incredibile in grado di fargli mettere in scena versioni innovative ed originali delle opere più importanti. Non sempre capito ma sono anche e soprattutto arrivati i premi come il “Bodini” e soprattutto il consenso del pubblico, quante standing ovation. Le regie in ogni parte dele nel teatro piùdel, il teatrodiLeo, di, sale in cima al: è ilde “Ladel”,di, direttore d’orchestra Riccardo Chailly. Ci sarà il presidenteRepubblica nel palco che è un gioiello nel teatro-gioiello, ci sarà il pienone, ci sarà ila guardare in tv.