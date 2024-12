Monzatoday.it - La famiglia monzese che ha creato un impero da 100 milioni di euro (e i suoi vini li beve anche Stallone)

In principio era un'osteria con mescita in quel di Vedano. Che nel 1856 Giovanni, appartenente a una delle famiglie più in vista della Brianza, trasferisce a Villasanta, alle porte di Monza, iniziando a vendere vino. Un’attività trasformatasi ben presto in fiaschetteria e vendita all’ingrosso.