La crisi francese è anche un po’ europea? Oppure Francia in crisi ma non troppo? La lettura di Braghini

Con la mozione di sfiducia al governo Barnier, laè entrata in un contesto inedito e in una spirale in discesa che mette insiemeistituzionale, economica e di bilancio. I prodromi erano già diffusi nella società con critiche alla globalizzazione, al modello sociale, di consumo e di vita. Dai sintomi si è passati velocemente alla realtà giornaliera di scioperi e perdite di lavoro, disaffezione verso le istituzioni, perdita di competitività e di proiezione internazionale. La perdita di influenza nel Sahel è un duro colpo per lache è uscita dalla regione a vantaggio di Russia, Cina e movimenti islamici.L’incertezza politica rischia di ripercuotersi sull’attività economica e gli investimenti delle imprese, con previsioni economiche al ribasso.Il tessuto industriale è in difficoltà, la promessa reindustrializzazione non si è realizzata e si registra un saldo negativo tra aperture e chiusure di imprese con rilevanti impatti sociali, il saldo commerciale è in deficit, l’autonomia strategica è senza quattrini, la legge pluriennale della difesa è inadeguata e concettualmente superata.