La Corale Cruciani al Teatro Panettone con Songs & Stars

Il periodo delle feste di fine anno è caratterizzato da musiche che esaltano lo spirito natalizio in vario modo. Un esempio è il gospel, un altro è la musica polifonica. Proprio oggi nel capoluogo marchigiano prende il via na rassegna il cui titolo non ha bisogno di spiegazioni. Si tratta di ‘Ancona canta il Natale’, che prevede quasi trenta appuntamenti in tutto il territorio comunale. Due i concerti in programma oggi. Il primo vedrà la‘L’Incontro’ esibirsi nel pomeriggio (ore 17) nella parrocchia di Santa Maria dei Servi. Il secondo avrà come protagonista la, che in serata (ore 21) alpresenterà l’evento ‘’, a favore dell’Ail.