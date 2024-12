Laverita.info - La Consulta si incarta su sanità ed Europa

La Corte: se alle Regioni occorrono soldi per contribuire al bilancio pubblico, non devono tagliare per prime le spese per gli ospedali. Il diritto alla salute è intoccabile? Allora si vada alla radice del problema: i «vincoli» Ue, citati dai giudici, ci obbligano alle sforbiciate.