Periodicodaily.com - La Casa Bianca discute grazie preventive per gli obiettivi di Trump

Leggi su Periodicodaily.com

Laper gli attuali ed ex funzionari pubblici che potrebbero essere presi di mira dalla nuova amministrazione. Lapreventivi? I principali collaboratori del presidente americano Joe Biden stannondo se prendere in considerazione la grazia preventiva per gli attuali ed ex funzionari pubblici che .