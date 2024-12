Udinetoday.it - Investita in centro a Udine, grave una donna

Leggi su Udinetoday.it

Versa in gravi condizioni unache, nella mattina di sabato 7 dicembre, è statada un'automobile mentre attraversava la strada, in via Mantica a. L'incidente è avvenuto verso le 10: dai primi riscontri pare che la, una signora di 77 anni, sia stata urtata da una vettura.