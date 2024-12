Inter-news.it - Inter-Parma 3-1: cinque dati statistici che potresti non sapere

L’ha regolato il3-1 a San Siro nell’anticipo della quindicesima giornata di campionato. Un gol nel primo tempo e due nella ripresa per i nerazzurri. Statistiche e curiosità della partita tra1-0: curiosità edella partita7 – L’ha segnato almeno tre reti in un match di Serie A per la 7ª volta in questa stagione: record nel torneo in corso. Nei topcampionati europei, solo PSG (9), Bayern Monaco e Barcellona (8 entrambe) ci sono riuscite più spesso dei nerazzurri.10 – Come il numero di gol di Marcus Thuram in questo campionato di Serie A. Ieri il francese, grazie alla marcatura contro il, ha toccato la doppia cifra. Per il secondo anno di fila ci riesce. Ma lo scorso anno, la doppia cifra arrivò solamente a febbraio nel 4-0 alla Salernitana.