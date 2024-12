Lortica.it - Inquinamento a Castelluccio: una bonifica urgente per le acque contaminate

Non solo San Zeno.Quale è la situazione del micidialedellesotterranee nell’area dia Capolona?Se a San Zeno, Ripa di Olmo, Chiani, San Giuliano, Badia al Pino ecc. – quanto ad– piangono, anche in Loc.in Comune di Capolona e zone limitrofe mica ridono.Infatti, a che punto siamo del necessario, anzi, piano didellesuperficiali e profonde in quell’area, fortementedalla pluriennale presenza dall’industria insalubre T.C.A. SpA?Ricordiamo la persistente presenza – con valori, in alcuni piezometri d’indagine, anche notevolmente (notevolmente assai.) superiori alle CSC (Concentrazioni Soglia di Contaminazione) ovvero ai limiti di legge – di elementi inquinanti molto pericolosi per la salute umane e per l’ambiente:1) B (Boro): può provocare cancro ed è particolarmente tossico per i bambini;2) Se (Selenio): può causare danni alla pelle, al fegato, al sistema nervoso e circolatorio;3) Cr (Cromo): è ritenuto uno dei più importanti e pericolosi inquinanti ambientali, perché tossico, mutageno e cancerogeno e, grazie all’elevata solubilità in acqua, in grado di diffondersi in vaste aree;4) Cr(VI) (Cromo Esavalente): si tratta di una delle sei sostanze inquinanti più pericolose al mondo.