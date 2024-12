Lapresse.it - Incidenti stradali: auto contro platano, muore 29enne nel Trevigiano

Leggi su Lapresse.it

Milano, 7 dic. (LaPresse) – Un giovane di 29 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto poco dopo la mezzanotte in via Sacconi a Maser, in provincia di Treviso.