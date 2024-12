Riminitoday.it - Incendio in una villetta, i residenti scappano in tempo: fiamme sedate dai vigili del fuoco

Leggi su Riminitoday.it

questa mattina, sabato, a Riccione. Lesi sono sprigionate in unain fase di ristrutturazione, ma comunque abitata. Idelsono dovuti intervenire intorno alle 7.40 in via Murano. Secondo le prime informazioni lehanno interessato il primo piano e il.