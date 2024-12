Panorama.it - In Basilicata nasce Naiadi: il primo laboratorio sull’ambiente che unisce l’Italia

“Non basta parlare di biodiversità se poi non si partecipa alla difesa del Pianeta tutti insieme”. Questa è ragioneche ha spinto il Parco nazionale dell’Appennino lucano val d’agri lagonegrese, in, a organizzare la prima edizione delleper fare le prove generali e favorire la nascita di undi confronto permanente tra Parchi nazionali, Aree protette, Ministero dell’ambiente, Ispra, associazioni ambientaliste e di categoria con il coinvolgimento del mondo accademico. Il commissario del Parco nazionale dell’Appennino lucano, Antonio Tisci, e il direttore generale, Giuseppe Luzzi, concordata la ragione predetta, hanno raccolto60interventi per parlare di progettualità ecambiamento, di conservazione del territorio, di protezione e biodiversità, di confronti e visioni, ma anche di tutela della biodiversità per tendere allo sviluppo economico senza escludere le prospettive politiche per i Parchi.