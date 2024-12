Modenatoday.it - Il picco dell'influenza è ancora lontano, l'appello dei pediatri: "Vaccinate i vostri figli”

Leggi su Modenatoday.it

“C’ètempo per vaccinarsi contro l’e soprattutto fare vaccinare i propri, per metterli al riparo dalle complicanze che la malattia può causare, come otiti e polmoniti”. È l’che laa di Comunità, quella ospedaliera e di Libera Scelta di Carpi lanciano ai.