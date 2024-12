Sport.quotidiano.net - Il Mantova rimonta ma alla fine vince il Pisa: al Martelli 3-2 per i nerazzurri

Uncoraggioso e propositivo lotta sino all’ultimo minuto di recupero per conquistare un risultato positivo con il, ma deve arrendersi di misura ai. Sul 3-2 finale in favore della squadra di Pippo Inzaghi “pesa” senza dubbio il primo quarto d’ora, senza dubbio a favore degli ospiti, pronti ad assumere le redini della gara e a portarsi su un 2-0 che avrebbe cancellato dal campo anche la rivale più determinata. Così non è stato, invece, per la formazione di Possanzini, che ha avuto il grande merito di rialzarsi e di raddrizzare la sfida con la doppietta di Mancuso, salvo poi subire al 21’ della ripresa l’allungo decisivo dell’ambiziosa compagine ospite con Moreo. Tutto questo, in estrema sintesi, per un incontro che ha confermato una volta di più le caratteristiche salienti dei biancorossi, capaci da una parte di sfidare a testa alta una delle contendenti più accreditate del torneo cadetto, ma costretta, dall’altra, a fare anche i conti con errori, sia in fase difensiva che nel momento di concludere, che hanno impedito ai virgiliani di conquistare un risultato positivo che pure sarebbe stato ampiamente meritato.