Ravennatoday.it - Il circolo Acli di Santo Stefano si incontra per programmare le iniziative del prossimo anno

Leggi su Ravennatoday.it

Ildifesteggia i suoi 34 anni con una cena conviviale a Roncofreddo, che sarà anche l'occasione pergli interventi per il 2025. Gli ultimi trent’anni, il sodalizio si è contraddistinto per i suoi gesti di solidarietà, di pace, adoperandosi in