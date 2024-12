Palermotoday.it - Il boom del palermitano Gallo e lo stop, Giampaolo: "Immenso con la Juve, era in uno stato di forma straordinario"

Non c’è ilAntoninonella lista dei convocati per Roma-Lecce, in programma stasera alle 20.45. Uscito contro lantus per un problema muscolare, il terzino nei giorni scorsi si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite.