I Pinguini Tattici Nucleari hanno scritto Migliore per Giulia Tramontano

pubblicato di recente il loro ultimo album, Hello World, un disco che si concentra su diverse tematiche, dall’educazione affettiva all’elaborazione di un lutto. Una delle tracce, tuttavia, affronta un argomento tristemente attuale, il femminicidio. Il brano, intitolato, è statoin seguito al brutale omicidio di, ed è a lei dedicato.Tutti, purtroppo, conosciamo la storia di, uccisa con trentasette coltellate dal compagno Alessandro Impagnatiello mentre era al settimo mese di gravidanza. Il 25 novembre l’assassino è stato condannato in primo grado all’ergastolo, ma la sentenza non ha di certo cancellato il dolore della famiglia e di tutta la comunità per la morte della ragazza e del suo Thiago.Il testo di, brano deiperdedicato la canzoneDi seguito, il testo del pezzo:A un tratto il bambino guardòSua madre negli occhi, a metà del percorsoChiese: dove si arriva da qui?Lei disse: non so, ma spero in un postoVorrei insegnarti parolacce che non devi direNel poco tempo che rimane Prima che il tuo tempo non esista piùVorrei insegnarti a fare tardi, saiMagari con gli amiciMentre ti aspetto a notte fonda sul divano in compagnia della tvMa il mondo ha deciso di noHo provato a combatterlo, però non si puòTi avrei dato un secolo, un anno, due oreMa forse ti meriti un tempoUn tempoPiccola donna che cammini tra le stelleMostri le ferite che nascondi tra la pelle, sono 37Sei la rima fiore amoreLa più difficile che ci siaLa trovi solo se hai fortuna in certe notti bianche di periferiaMa il mondo ha deciso per noiChe siamo due vittime del senno di poile nuvole, ma resterà il solePerché tu ti meriti un giornoTu dormi, bambino, Ti avrei dato il nome di un lungo camminoChe strano destino, andarsene a maggio come due fragoleGiro in tondo ormai da oreHo una sola direzioneSeguo il ritmo del tuo cuore che ancora non c’èHo finito le paroleCerco il mio finale e so cheForse non sarà ilMa almeno sarà qui con teLe parole di Riccardo Zanotti e il ringraziamento della sorella di«Dopo un tragico caso di femminicidio, nauseato e incredulo, ho preso un foglio e mi sono messo al pianoforte», ha confidato Riccardo Zanotti a Vanity Fair, «Sono consapevole che il mondo non si cambia con la musica, ma se anche solo una canzone può portare a un dibattito al bar, in una scuola o in uno spogliatoio, allora ha fatto il suo».