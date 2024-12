Ilgiorno.it - Holy Night, viaggio tra sacro e profano

Unnella musica sacra e profana attraverso i secoli, con lo sguardo rivolto alle feste. Un percorso musicale da Vivaldi ai canti natalizi, insieme alle voci di due cori e agli archi di una piccola orchestra. È il concerto dal titolo “- Dal Gloria di Vivaldi ai Carols del XX secolo“, che si terrà domani alle 21 nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo di via Santa Caterina a Desio. Protagonisti dell’evento saranno l’Ensemble corale Echo (nella foto), coro polifonico misto brianzolo diretto da Cristian Chiggiato, e il coro giovanile Vela-Vocal Experience and Laboratory diretto da Alessandro Bianchi, con il soprano Barbara Cadei e il mezzosoprano Maria Giuditta Guglielmi, affiancati dai musicisti dell’orchestra Linee d’Archi. L’ingresso è libero. L’iniziativa è promossa dall’Ensemble Echo per inaugurare i festeggiamenti per i quarant’anni di vita e attività dell’Associazione Csc-Coro Santuario del Crocifisso, da cui proprio il gruppo corale Ensemble Echo ha preso vita nel 2022 sotto la guida di Cristian Chiggiato.