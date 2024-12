Inter-news.it - Highlights Serie A | Atalanta-Milan 2-1: Lookman affonda il Diavolo

, anticipo del venerdì sera alle 20.45 e valido per la quindicesima giornata diA, è finito 2-1 a favore della Dea.nel finale di partita manda ila meno 12 dal primo posto. Di seguito i gol e glidella partita che si è giocata al Gewiss Stadium di Bergamo.VITTORIA E PRIMATO – La sfida tradella quattordicesima giornata inizia subito forte. C’è uno squillo rossonero al primo minuto ad opera di Pulisic. Dopo la parata di Carnesecchi c’è anche la risposta della Dea nella porta avversaria. Al 3? Ederson serve l’assist a Pasalic che però conclude alto. Poi al sesto minuto ilsi porta già avanti, ma il gol viene annullato per il fuorigioco dell’artefice Morata. Al 12? c’è un nuovo ribaltamento di fronte che vede andare avanti l’, questa volta per davvero: la rete del vantaggio arriva sui risvolti di un calcio d’angolo e grazie al colpo di testa di De Ketelaere.