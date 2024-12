Ilrestodelcarlino.it - Gli straordinari dei medici

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Leggo oggi del consiglio per le liste d'attesa di puntare di più suglidei. Ma questi sono già oberati. Quello che si vuole ignorare da parte di tutti è che esiste una legge che impone, in caso di liste piene, di cancellare le visite pomeridiane in intramoenia. Certo, davanti ai guadagni e alle tasse che si ricavano, meglio fare impazzire i cittadini. Carlo Nadalini