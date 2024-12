Ravennatoday.it - Gli alluvionati protestano a Faenza: “Chiediamo risposte urgenti a tutti i livelli istituzionali”

Leggi su Ravennatoday.it

in corteo in piazza del Popolo a. Sono state oltre 40 le realtà in piazza dall’Emilia Romagna che hanno manifestato “per ribadire che è ora di finirla con lo slogan “ten bota” e che è tempo di reagire con la lotta. Questo momento di mobilitazione civica nasce dalla convinzione.