Ilveggente.it - Girona-Real Madrid, Liga: streaming, formazioni, pronostico

Leggi su Ilveggente.it

è una partita valida per la sedicesima giornata dellae si gioca sabato alle 21:00: probabili, diretta tv e.“Forse siete stanchi di me” ha detto ieri Carlo Ancelotti in conferenza stampa. Il tecnico italiano, che ha vinto tutto quello che si poteva vincere aanche quando nessuno se lo aspettava, sta vivendo un momento difficile, soprattutto dopo l’ultima sconfitta contro il Bilbao che ha di nuovo fatto allungare il Barcellona nella classifica della. E adesso altre due trasferte: prima il, poi l’Atalanta in Champions League. Insomma, due belle gatte da pelare.(AnsaFoto) – Ilveggente.itDicevamo: è sicuramente un momento difficile, uno di quelli che o passano velocemente oppure si possono trascinare nel tempo.