Oasport.it - Giovanni Franzoni vede la luce: “Volevo il podio. Mi sento pronto, ci ho creduto negli anni difficili”

Leggi su Oasport.it

torna a brillare ed a sorridere. Dopo un periodo decisamente complicato per colpa del grave infortunio ai tendini della gamba destra che si era procurato in occasione superG di Wengen nel 2023, il giovane talento azzurro ha fattore a tutti di cosa è capace con uno splendido quarto posto nel superG di Beaver Creek (Stati Uniti) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2024-2025.Il 23enne nativo di Manerba del Garda ha davvero impressionato sulla Birds of Prey, chiudendo a soli 60 centesimi da Marco Odermatt che si è aggiudicato la gara, mancando l’arrivo sulper soli 13 centesimi. In poche parole una vera e proprio rinascita dopo tante difficoltà.Al termine della gara sulle nevi del Colorado, il nostro portacolori ha raccontato le sue sensazioni al sito ufficiale della FISI: “Il tracciato mi piaceva e stavo sciando bene.