Reggiotoday.it - Gioia Ionica, Mazzaferro: "E' necessario un calendario di eventi semestrale e una programmazione strategica"

Leggi su Reggiotoday.it

"Esiste un problema nella Vallata del Torbido e in generale nella Locride legato al proliferare diin contemporanea, molte volte anche addirittura in fotocopia. Per una crescita del territorio serve discutere su unaanche istituendo unper regolamentare.