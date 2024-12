Rossodisera.eu - Gino Cecchettin: “Incontro con Turetta? Ci vorrà tempo ma non lo escludo”

Leggi su Rossodisera.eu

(Adnkronos) –, padre di Giulia, non esclude in futuro uncon Filippo, l'assassino della figlia appena.L'articolo: “con? Cima non lo” proviene da Quotidiano Rosso di Sera.