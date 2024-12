Fanpage.it - Gino Cecchettin: “Avvilente paragonare la vita di Giulia a una cifra”. E per Turetta non esclude il perdono

Leggi su Fanpage.it

Per, Filippo“dovrebbe, probabilmente, aiutare a capire il fenomeno che l'ha portato a fare quello che ha fatto. Così potrebbe aiutare chi, come lui, è in quella condizione".