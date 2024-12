Calcionews24.com - Genoa Torino, Vieira: «Vi racconto le difficoltà di oggi. Ecco come sta Balotelli»

Leggi su Calcionews24.com

Il tecnico delè intervenuto per parlare della sfida pareggiata senza gol contro ilUn punto a testa nel match tra. La gara di Marassi non è stata sensazionale, ma Patrickprova a trarre il positivo: queste le dichiarazioni in conferenza stampa dell’allenatore dei rossoblu. PUNTO – «Era una partita .