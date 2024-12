Calciomercato.it - Genoa e Torino non si fanno del male: Vanoli ha dimenticato come si vince, proteste nel finale

La gara del ‘Ferraris’ si accende solo nei minuti conclusivi. Annullato un gol a Karamoh, fischi dei tifosini all’indirizzo dell’arbitro MarinelliÈ finita 0-0 la sfida del ‘Ferraris’ tra. Gara sempre in equilibrio, che rischia di saltare soltanto nei minuti finali. Annullato giustamente il gol di Karamoh, viziato da un tocco di braccio di Coco, poi fischi evibranti di tutto il ‘Ferraris’, sponda rossoblù, all’indirizzo dell’arbitro Marinelli, il quale ha decretato la fine senza far battere il calcio d’angolo alla squadra di Vieira.Cronaca e tabellino: Balotelli entra tardi e non punge (LaPresse) – calciomercato.itPartita tirata e brutta, con entrambe le squadre più preoccupate a non prenderle che a darle. Alla fine un punto che accontenta tutte e due, forse più ilche dà così continuità al suo percorso di risalita dalle sabbie mobili della classifica.