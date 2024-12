Lanazione.it - Furti al “The Mall”: la Polizia di Stato arresta 3 sudamericani

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 7 dicembre 2024 –al “The”: ladiLadidi Arezzo ha arre, nella giornata di ieri, 3 cittadini, specializzati neiin centri commerciali. Era pomeriggio quando la Sala Radio dellaStradale di Firenze ha diramato agli agenti impegnati nel consueto, quotidiano pattugliamento dell’Autostrada del Sole, la nota di ricerca di una Seat Arona, i cui occupanti si erano resi responsabili di alcunisu veicoli in sosta davanti al centro commerciale “The” a Leccio. La notizia è giunta, tra la altre, a una pattuglia dellaStradale di Arezzo-Battifolle, che, di lì a poco, ha intercettato il veicolo ricercato, fermandolo all’interno dell’area di servizio di Badia al Pino. Una volta dentro, però, nel momento in cui i poliziotti sono scesi dall’auto di servizio per approfondire il controllo, il conducente della Seat ha ingranato la marcia ed è ripartito a folle velocità, cercando di guadagnare la fuga.