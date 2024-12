Cataniatoday.it - Fuggono da casa per incontrare i fidanzati: due minorenni ritracciate dalla polizia

Due amiche di 14 e 15 anni, entrambe di Vittoria, si erano messe in viaggio in autobus per raggiungere i propri, maggiorenni, ad Adrano. I familiari, preoccupati, si sono rivolti agli agenti del commissariato locale, che hanno chiesto l'intervento dei colleghi etnei. Immediatamente sono.