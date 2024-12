Ilgiorno.it - Francesco Tambasco riceve l'Ambrogino d'Oro per il suo impegno nel volontariato a Milano

, presidente di Ata Soccorso, un'organizzazione diche fornisce ambulanze ae dintorni, è stato insignito dell'd'Oro. Questo riconoscimento è un tributo al suoincessante nele nel supporto alla comunità.è noto per le sue visite agli ospedali, dove regala giochi ai bambini, e per essere un donatore di sangue da oltre mezzo secolo. Ogni settimana, offre il suo aiuto a famiglie in difficoltà, come nel caso di una donna marocchina che sta attualmente supportando. La scorsa estate, ha promosso lezioni di primo soccorso per i senza dimora in collaborazione con i City Angels. La sua dedizione al servizio degli altri è stata riconosciuta dal leghista Samuele Piscina, che lo ha candidato per l'd'Oro. Nato nel 1957 a Pisciotta, in provincia di Salerno,si è trasferito anegli anni '80.