Parmatoday.it - Foto hot da un politico, parla una seconda donna: "Mi ha inviato immagini non richieste e non gradite"

Leggi su Parmatoday.it

E' ormai una sorta di Me Too alla parmigiana. Dopo la pubblicazione della prima testimonianza altre donne ci hanno contattato per raccontare la loro storia. Secondo quanto emerso nei giorni scorsi undi Parma avrebbehard, senza consenso, a più donne nel corso degli ultimi.