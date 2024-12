Formula1, McLaren al comando nelle terze libere a Yas Marina

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 7 dic. (askanews) –sempre in grande spolvero, anche nella terza sessione didel GP di Abu Dhabi.FP3 dell'appuntamento finale del Mondiale 2024, il team di Woking, che ha 21 punti di vantaggio sulla Ferrari cui contende il titolo costruttori, firma infatti una doppietta molto significativa. Oscar Piastri in 1:23.433 precede il compagno Lando Norris (+0.193), ribadendo il loro stato di forma eccellente sulla pista di Yas. La Ferrari resta invece lontana dal vertice: Carlos Sainz, la cui SF-24 ha anche mostrato una fumata che non ne ha rallentato il programma di lavoro, è quinto (+0.438), mentre Charles Leclerc addirittura 9° a 0.665 con una monoposto che fatica a trovare la prestazione perde molto soprattutto nel terzo settore.