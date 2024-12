Formula 1 qualifiche al Gp di Abu Dhabi | doppietta McLaren poi Sainz Leclerc è ultimo

Leggi su Ilfaroonline.it

Abu, 7 novembre 2024 – Velocità e colpi di scena nellaper il Gp di Abu, in programma domani, domenica 8 dicembre. Nel Gran Premio che chiuderà la stagione di1, e deciderà il mondiale Costruttori, partirà dalla pole position Lando Norris, che ha fatto segnare il miglior tempo con uno strepitoso 1:22.5, e che sarà affiancato in seconda posizione dal compagno di scuderia Oscar Piastri.In seconda fila la Ferrari di Carlos, terzo, seguito da un’incredibile Hulkenberg e Max Verstappen, soltanto quinto al termine del Q3. Dopo l’olandese Gasly e Russell, protagonista di qualche polemica nel pre gara. Ottava e nona posizione per Alonso e Bottas, mentre Sergio Perez partirà dalla decima.Delusione per, che si vede cancellare il tempo per track limits e viene eliminato nel Q2.