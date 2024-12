Liberoquotidiano.it - Fisco: Testor (Lega), 'sbagliato inviare lettere che spaventano cittadini'

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 7 dic. (Adnkronos) - “milioni diagli italiani non è la strada giusta per arrivare a quelamico che il centrodestra ha sempre promesso in campagna elettorale.creare inutili allarmismi e spaventare i, che vanno aiutati e non inseguiti in questo periodo economico delicato”. Così la senatrice dellaElena, segretario in commissione Bilancio e relatrice del dl